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Kültür

Gipsy Kings by Andre Reyes, Didim'de müzikseverlerle buluştu

Latin müziğinin temsilcilerinden, Grammy Ödülü sahibi Gipsy Kings by Andre Reyes, Aydın'ın Didim ilçesinde müzikseverlerle buluştu.

Fatih Türkyılmaz  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Gipsy Kings by Andre Reyes, Didim'de müzikseverlerle buluştu

Aydın

Anda Barut Collection Delice Stage'de konser veren grup, Apollon Tapınağı'nı da ziyaret ederek burada şarkılarını söyledi.

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Grup, "Bamboleo", "Baila Baila" ve "Volare" gibi dünya çapında hit olmuş şarkılarını seslendirdi.

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