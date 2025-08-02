Gipsy Kings by Andre Reyes, Didim'de müzikseverlerle buluştu
Latin müziğinin temsilcilerinden, Grammy Ödülü sahibi Gipsy Kings by Andre Reyes, Aydın'ın Didim ilçesinde müzikseverlerle buluştu.
Aydın
Anda Barut Collection Delice Stage'de konser veren grup, Apollon Tapınağı'nı da ziyaret ederek burada şarkılarını söyledi.
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Grup, "Bamboleo", "Baila Baila" ve "Volare" gibi dünya çapında hit olmuş şarkılarını seslendirdi.