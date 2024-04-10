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Dünya

ABD’de Türk ve Yunan sanatçılar birlikte konser verdi

ABD’de düzenlenen bir etkinlikte Türk ve Yunan sanatçılar, iki kültürün müziğini seslendirdi.

Mücahit Oktay  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
ABD’de Türk ve Yunan sanatçılar birlikte konser verdi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ile Doğu Akdeniz İş Kültürü Birliği (EMBCA) adlı kuruluşlar, New York eyaletinin Manhattan bölgesinde Türk ve Yunan müziği konseri düzenledi.

İkincisi gerçekleştirilen etkinlikte Türk ve Yunan sanatçılar, Ege Denizi'nin iki yakasındaki toplumların da aşina olduğu şarkıları ortak bir organizasyonda beraber söyledi.

Konserde, Türk müzisyen ve besteci Cengiz Onural liderliğindeki Türk Doğu Yaylıları Topluluğu Türk müziğinin beğenilen şarkılarını seslendirdi.

Julie Ziavras yönetimindeki Hellenic Rembetika Topluluğu da Yunan müziklerini icra etti.

TACCI Başkanı Ali Koçak, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu, sadece bir müzik etkinliği değil, iki toplum arasındaki dostluk ve iletişime evrensel dil aracılığıyla yapılan bir katkıdır." ifadesini kullandı.

EMBCA Direktörü Louis Katsos ise müziğin evrenselliğine vurgu yaparak, Türk ve Yunan müziğinin bir ortamda seslendirilmesinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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