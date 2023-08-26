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Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış yaptı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle su altını keşfetti.

Lale Köklü Karagöz  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Hatay'da depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış yaptı

Hatay

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen öğrenciler için dalış etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 13 öğrenci yer aldı.

Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerinin verdiği eğitimin ardından katılımcılar, Samandağ ilçesi açıklarında dalış yaptı.

Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, su altını keşfetme imkanı buldu.​​​​​​​

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