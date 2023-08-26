Hatay'da depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış yaptı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle su altını keşfetti.
Hatay
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen öğrenciler için dalış etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 13 öğrenci yer aldı.
Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerinin verdiği eğitimin ardından katılımcılar, Samandağ ilçesi açıklarında dalış yaptı.
Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, su altını keşfetme imkanı buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.