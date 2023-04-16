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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 75 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Salim Taş  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Hatay

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hasarlı binaların yıkımına ekipler tarafından devam edildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürdü.

Bazı bina sahipleri ise enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.

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