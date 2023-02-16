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Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
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Teknoloji, Asrın felaketi

Güçlerini birleştirip deprem bölgesine enerji taşıdılar

Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren firmalar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıkan enerji ihtiyacına destek vermek için güçlerini birleştirdi.

Göksel Yıldırım   | 16.02.2023
Güçlerini birleştirip deprem bölgesine enerji taşıdılar Kaynak: Sputek

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri, destek personeli ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi girişimde bulunuluyor.

Teknopark Ankara'da faaliyet gösteren Sputek Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin kurucu ortakları Burhan Doğan, Mücahit Salli ve Alihan Demirbilek, 20 adet güneş enerjisi ile aydınlatma ve telefon şarjı sağlayan taşınabilir güç çantalarının tasarım ve üretimini depremden 2 gün sonra tamamlayarak bölgeye intikal etti.

Şirketin ticari faaliyetlerini durduran ekip, hızla kendilerine gösterilen yerlere kurulum yaptı.

Söz konusu çantalar jandarma ve komando birliklerinin devriye gezerken gece boyu aydınlatma ve gün boyu telefon şarj ihtiyacının karşılanmasında kullanıldı.

Sputek'in çağrısıyla Ankara'da güneş enerji sistemi üreten birçok firmadan da bir tır ekipman hibesi sağlandı. Bölgeye ulaşıldıktan sonra tespit edilen eksiklikler İvedik Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bağışlarıyla tamamlandı. Bu kapsamda bir kamyon enerji ekipmanı bölgeye ulaştırıldı.

Temin edilen malzemeler Hatay Hassa Aktepe Jandarma Komutanlığı Karakolunda toplanarak enerji merkez üssü oluşturuldu.

Bölgede Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, bölge komando birlik komutanlıkları, AFAD İl Müdürlüğü ve bölgede bulunan Mamak Belediyesi ile koordine halinde öncelikli olarak enerji ihtiyacı bulunan jandarma komutanlıkları, komando birlikleri ve sınırda gözetleme noktası oluşturulan birliklere bölge aydınlatması ve iletişimlerinin kesilmemesi için telefon şarj desteği sağlanıyor. Bu sayede mevcut sistemler 7/24 ayakta tutuluyor.

5 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Komando birliklerine kurulan sistemlerle oluşturulan bölge aydınlatması sayesinde hem olası saldırı ve sızmayı önceden görme imkanı sağlandı hem de görüş açısı arttığı için nöbet tutan askeri personel ihtiyacı azaldı.

Ayrıca Samandağ ve Altınözü bölgelerinde 4 farklı yardım dağıtım noktasına güneş enerji sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Aktepe'de oluşturulan sağlık biriminin enerji ihtiyacı için de güneş enerji sistemi kurulumu yapıldı.

Sputek Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin öncülük ettiği çabayla kurulan toplam 25 sistemden her biri 3 kwp güneş paneli gücü, 3,5 kw inverter gücü, 10 kWh batarya gücü ile bölgede hizmete sunuldu. Kurulan sistemlerle yaklaşık 5 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Tüm bu organizasyona Per-pv AŞ, Uslu Teknoloji AŞ, Brensan, Udea, Deico, Gökser AR-GE Savunma, Deep Control, Teknopark Ankara, Elin AŞ, Plurawatt-Sunlego AŞ, Form Elektrik, Rebova Elektrik, STA Solar, Solitek Mühendislik, Smart Enerji, Alfa Solar ve Diriliş Oto malzeme ve ekipman desteği sağladı.

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