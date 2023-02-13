Dolar
18.84
Euro
20.13
Altın
1,857.53
ETH/USDT
1,482.50
BTC/USDT
21,634.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Mehmet Akif Parlak   | 13.02.2023
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Halil Fidan/AA

Gaziantep

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan 25 binaya ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı
Manisa'da sanayi esnafı, depremzedeler için portatif duş ve tuvalet üretiyor
Bakan Çavuşoğlu, Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı
Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Eljif Elmas, attığı golü Türkiye'ye adadı ve dayanışma mesajı paylaştı

Eljif Elmas, attığı golü Türkiye'ye adadı ve dayanışma mesajı paylaştı

Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı

Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllülerden Murat Özkara: Kendi kardeşlerimmiş gibi sevinip ağladım

Azerbaycanlı anne ve kızı günlerdir Türkiye'ye yardım toplama merkezinde çalışıyor

Azerbaycanlı anne ve kızı günlerdir Türkiye'ye yardım toplama merkezinde çalışıyor
IKBY'deki sivil toplum kuruluşlarından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 32 tır yardım

IKBY'deki sivil toplum kuruluşlarından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 32 tır yardım
Deprem bölgesindeki jandarma personelinin eşleri depremzedeler için ekmek üretiyor

Deprem bölgesindeki jandarma personelinin eşleri depremzedeler için ekmek üretiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet