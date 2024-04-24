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Ekonomi

Elektrikli araçlara talep, konut sitelerinde şarj istasyonu sayısını da artırdı

Gaziantep'te çok sayıda konutun bulunduğu sitede, elektrikli araçlar için bireysel ünitelerin yanı sıra ortak kullanıma açık 3 şarj istasyonu kuruldu.

Ömer Faruk Salman  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Elektrikli araçlara talep, konut sitelerinde şarj istasyonu sayısını da artırdı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman / AA

Gaziantep

Son dönemde talebin arttığı elektrikli araçlar, Gaziantep'te de ilgi görüyor. Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki site de elektrikli araç kullanıcılarının yoğunlukta olduğu bölge olarak dikkati çekiyor.

1084 konutun, 25'ten fazla elektrikli aracın olduğu sitede, ilk etapta araç sahiplerince bireysel şarj üniteleri kuruldu. Talebin artması üzerine site yönetimi firmalarla görüşerek ortak şarj istasyonlarının kurulmasını sağladı. Villaların bulunduğu alandaki 16 bireysel şarj ünitesi ile apartmanların olduğu bölümdeki ortak şarj istasyonları sayesinde sitede aynı anda 22 araç şarj edilebiliyor.

Sitenin işletme müdürü Oğuz Özdoğan, AA muhabirine, şarj istasyonlarının kurulum sürecini anlattı.

İstasyonlarla ilgili izin, altyapı çalışmaları süreci ve kurulumu ilgili firmaların yürüttüğünü söyleyen Özdoğan, "Devletle ilgili tüm izinlerini kendileri alıyorlar, biz sadece araya süzme saat koyarak oraya enerji veriyoruz. Site sakinlerimizin ihtiyacı giderilmiş oluyor." diye konuştu.

Özdoğan, bu sistemin sitenin elektriğine herhangi bir yükü olmadığını, enerjinin doğrudan trafodan alınarak istasyona verildiğini, kullanıcıların ise istasyona kredi kartıyla ödeme yapmasından dolayı kullanımının da kolay olduğunu belirtti.

Trafolara yakın bölgelere kurulum yaptıklarını dile getiren Özdoğan, "Enerjisini trafodan aldığı için trafo yakınlarına kurduk. Uzun kablolama ihtiyacı da siteye herhangi bir sıkıntısı da olmadı." dedi.

Araçların iki ayrı şarj modu bulunduğunu söyleyen Özdoğan, uzun olan EC modunda araçların 7-8 saat şarjda kaldığını, kısa olan DC şarjda ise direkt doğru akım verildiği için 30-35 dakikada yüzde 80'e ulaştığını kaydetti.

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