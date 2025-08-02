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Yaşam, insana dair

Down sendromlu Enes, Kur'an kursunun neşesi ve ilgi kaynağı oldu

Gaziantep'te Kur'an kursu öğrencilerinden down sendromlu Enes Erinmez, neşesi ve azmiyle arkadaşlarına örnek oluyor.

Adsız Günebakan  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Down sendromlu Enes, Kur'an kursunun neşesi ve ilgi kaynağı oldu Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Dört çocuklu Erinmez ailesinin en küçük bireyi olan 18 yaşındaki down sendromlu Enes Erinmez, babasıyla gittiği vakit namazında camiyi sevdi.

Fazlı Okkıran Camisi'nde açılan Yaz Kur'an Kursu'na yazılan Erinmez, kısa süre içinde caminin ve kursun ilgi odağı oldu.

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Fazlı Okkıran Camisi imam hatibi Abdurrahim Çelik, AA muhabirine, çocukların ve gençlerin Yaz Kur'an Kursu'na gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kursta, Kur'an-ı Kerim, itikat ve ibadet gibi derslerin yer aldığını ifade eden Çelik, "Bunun yanında sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikleri özellikle öğrencilerin camiye daha fazla ilgi göstermesi ve severek gelmeleri için yapıyoruz. Gerçekten şu anda öğrenciler severek geliyorlar. Bu yaz sıcağında camiye göndererek, Kur'an ile buluşturdukları için ailelerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Enes camimize ve öğrencilere renk katıyor"

Öğrencilerin dersleri ilgiyle takip ettiğini aktaran Çelik, "Çocuklarımızın hepsi de pırıl pırıl, birbirinden yetenekli ama içlerinden biri çok farklı o da Enes. Enes camimize ve öğrencilere renk katıyor, severek, isteyerek Kur'an öğrenmeye geliyor. Bazen babasıyla vakit namazlarına da geliyor. Enes camiyi çok seviyor, arkadaşları da Enes'i seviyorlar, ona ilgi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, camiyi öğrencilere daha çok sevdirebilmek için spor etkinlikleri düzenlediklerini, ayrıca dondurma ve yemek ikramında bulunduklarını belirtti.

Anne Aliye Erinmez ise oğlu Enes'in camiyi çok sevdiğini belirterek, "Enes camiye babasıyla gidip gelirken alıştı. Kur'an-ı daha çok seviyor. Teravihe, namaza gider sürekli. Enes camiden geldiğinde çok mutlu oluyor. Camideki ikramlardan bahsediyor, yaptıklarını anlatıyor. Camide daha mutlu oluyor." dedi.

Enes Erinmez de camiyi ve Kur'an okumayı çok sevdiğini söyledi.

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