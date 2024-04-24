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Dünya

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Rusya'da, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un soruşturma süresince tedbir amaçlı tutuklu kalmasına karar verildiği bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Moskova

Moskova Şehir Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesi, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan İvanov'un, soruşturma yetkililerinin talebi üzerine tedbir için 23 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

İvanov'un Savunma Bakanlığına bağlı kurumların inşaatı ve onarım çalışmalarıyla ilgili projeleri yönettiği belirtildi.

Bakan Yardımcısı İvanov'un suç ortağı olduğu öne sürülen Sergey Borodin için de 23 Haziran'a kadar tutuklanması yönünde karar alındı.

Olay

Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden dün yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da önceden bilgilendirildiğini söylemişti.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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