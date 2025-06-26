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Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik

Gölpazarı Dokuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personelle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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