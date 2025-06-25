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Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Atahan Gezer, Zeki Ceyhan, Muhsin Arslan  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Atahan Gezer - AA

Bilecik

İlçeye bağlı Selimiye köyü yakınlarındaki tarımsal alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri 4 helikopter ile çok sayıda arazöz, dozer ve su tankeriyle kontrol altına aldı.

Ayrıca, yangında 2 fabrika kısmen etkilendi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, gazetecilere, yangının ortalama 50 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Bu alanın yaklaşık 18 hektarının orman arazisinde yer aldığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin yoğun müdahalesiyle, başta kurumlarımıza ait 4 helikopter olmak üzere, Valiliğimiz koordinesinde, kaymakamlığımız, belediyemiz, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, DSİ ile civar belediye ve ekiplerinin desteğiyle, ilerleyen yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz sahada. Herhangi bir tehlike şu an için bulunmamakta."

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