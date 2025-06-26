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Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor

Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 85 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Ali Kemal Zerenli  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor

Hatay

Hatay Valiliğinin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Balıklıdere ve Aknehir Mahallelerinde yapımı süren 85 konutluk projeyi yerinde inceledi.

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Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.

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