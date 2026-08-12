Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

ABD ile İran'ın merkezde yer aldığı, diğer ülkelerin de dahil olduğu Orta Doğu'daki diplomatik süreç, piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün Katar'ın, Umman ile İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıklamasının ardından ABD askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale etmesi bölgede kalıcı barışı kapsayacak bir anlaşmaya yönelik soru işaretlerini artırdı.

Enerji tedarikinde kritik değere sahip Hürmüz Boğazı, jeopolitik risklerin gölgesinde kalmaya devam ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Washington'ın Tahran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde söz konusu boğazın açılmayacağını söyledi.

Söz konusu gelişmenin ardından arz endişelerinin yeniden güçlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi.

Bölgedeki jeopolitik gelişmelere ve haber akışına duyarlı şekilde seyreden petrol fiyatlarındaki yüksek oynaklık, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıların artmasına neden olarak merkez bankalarının enflasyonla mücadele süreçlerini karmaşık hale getiriyor.

Bu durum aynı zamanda piyasalardaki belirsizliği artırarak yatırımcıların geleceğe yönelik fiyatlama ve pozisyonlanma kararlarını zorlaştırıyor. Küresel çapta ekonomiler üzerindeki fiyat baskıları sürerken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede haziran ayında yavaşlama eğilimine giren enflasyonun temmuz ayında da hız kesmeye devam etmesi bekleniyor. Analistler, piyasalarda ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyleyerek verinin ardından piyasalarda sektör ve hisse bazlı oynaklıkların oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonominin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunun enflasyon olduğunu belirtti.

Yapay zeka temasına yönelik iyimserlikler tazelendi

Öte yandan, Orta Doğu'ya ilişkin riskler varlığını korurken, teknoloji sektöründe artan iyimserlikler piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Dün piyasa kapanışının ardından yapay zeka ve veri merkezleri için yüksek performanslı sunucu sistemleri üreten ABD merkezli teknoloji şirketi Supermicro (SMCI), dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bilançoda siparişlerde artış, kar oranındaki toparlanma ve güçlü 2027 beklentisi öne çıktı.

Özellikle 2027 rehberliğinin çok güçlü gelmesi yapay zeka temasına yönelik iyimserlikleri tazeledi. Yapay zeka için bulut veri merkezi şirketi CoreWeave bilançosunun yapay zeka odaklı bulut hizmetlerine yönelik talebinin güçlü kaldığı sinyalleri piyasaları destekleyen başka bir gelişme olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69'da, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor. Fed'in adımlarına yönelik belirsizlikler ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasından destek bulan altının ons fiyatı, yüzde 0,8 artışla 4 bin 401 dolardan alıcı buluyor.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 89,4 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,34 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Ağırlıklı olarak Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyriyle yönlenen Avrupa borsaları dün karışık seyretti. Bölgede tahvil faizlerindeki yükselişler yavaşlarken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 sınırında kalmaya devam etti. Bununla birlikte, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasının, enerji şirketlerinin karlılık beklentilerini desteklemesiyle bu hisselerdeki alıcılı seyir sürdü.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da etkili olan kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik arzının sıkışık olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa'da kuraklığın ve nehirlerdeki düşük su seviyelerinin elektrik arz güvenliğine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hrncirova, "Kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleriyle bağlantılı olarak elektrik arz güvenliği durumunu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Asya tarafında Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, güçlü sinyaller veren şirket bilançolarıyla bölge piyasalarında teknoloji şirketlerindeki yükseliş dikkati çekti.

Güney Kore'de teknoloji şirketi LG Electronics hisseleri yüzde 10, yarı iletken şirketi SK Hynix yüzde 5,4 ve Samsung Electronics hisseleri de yüzde 6,5 yükseldi. Japonya'da yarı iletken sektöründe de yükselişler göze çarptı. Buna göre, Kioxia Holdings hisseleri yüzde 4,4, Tokyo Electron hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

Ancak yükselen petrol fiyatları, ABD-İran anlaşmasındaki belirsizlik ve ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların bir kısmını temkinli duruşa yönlendiriyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düştü.

BIST 100 endeksi geriledi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.704,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 düştü.

Dolar/TL dünü 47,7300'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,7560'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyonun yanı sıra, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

21.00 ABD, temmuz ayı federal bütçe dengesi