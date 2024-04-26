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Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenlere konteyner verilecek

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası evi ağır hasarlı olanlara konteyner verileceğini söyledi.

Ekber Türkoğlu  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Tokat'ta deprem nedeniyle evi ağır hasar görenlere konteyner verilecek

Tokat

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor.

Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, depremin ardından bölgede hasar tespitiyle ilgili ekiplerin aralıksız çalışma yaptığını belirterek, evi ağır hasarlı olanlara konteyner vereceklerine işaret etti.

Hatipoğlu, "Evi ağır hasarlı olan vatandaşlarımız için konteyner sevkine başladık. Öte yandan altyapı ile ilgili çalışmalarımızı Özel İdare ekiplerimiz yapıyor. Hızlı bir süreç içinde bunları gerçekleştireceğiz. Diğer yandan hak sahipleri ile ilgili süreci de başlatacağız. Ağır hasarlı evlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. Ondan sonra kesin rakamlar belli olacak." dedi.


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