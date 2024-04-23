Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, dayanışma için Gaziantep'e geldiğini belirtti
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gaziantep'e Almanların teşekkürlerini iletmek ve dayanışmasını göstermek için geldiğini söyledi.
Gaziantep
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gaziantep temasları kapsamında Nurdağı ilçesinde depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyaret etti.
Steinmeier, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneyinde neşe ve hüzün bir arada. Az önce Gaziantep'te neşeli bir (23 Nisan) çocuk şenliğini ziyaret ettik. Şimdi de geçen yıl şubat ayında meydana gelen depremden en çok etkilenen bölgedeyiz. Gaziantep Valisi'ne, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bizi buraya, Suriye sınırına yakın bir yere davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.
Suriye'deki iç savaşın Gaziantep bölgesinde de iz bıraktığına işaret eden Steinmeier, "Ben de buraya saygımı, Almanların teşekkürlerini ve dayanışmasını göstermek için geldim." diye konuştu.
Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA
Suriyeli mülteciler için yapılanları bildiklerini ve büyük bir takdirle izlediklerini dile getiren Steinmeier, "Suriye'de okulu bırakmış yüz binlerce çocuğun burada eğitimlerine devam edebilmeleri için öğretmenlerin ne kadar çaba sarf ettiklerini, ne kadar hırslı olduklarını ve aynı zamanda ne kadar tutkulu olduklarını gördük. Bu arada, Suriyeli mültecilerin Türkiye'de doğan pek çok çocuğu da okula gitme fırsatı buluyor. Bu, açıkça takdir ettiğimiz büyük bir başarıdır." ifadelerini kullandı.
Almanya olarak bu konularda yardımcı olabildikleri için çok mutlu olduklarını kaydeden Steinmeier, "Desteklediğimiz bir program kapsamında bölgedeki okullarda çalışan ve öğrencilerin yabancı bir ortamda okula gelmelerini, bazen buradaki gibi barınma merkezlerinde yaşamalarını ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaya yardımcı olan bir grup Suriyeli sosyal hizmet uzmanıyla konuştum. Suriye'de her şeyini kaybetmiş ailelerin çocuklarının en azından bir gelecek umuduna sahip olmaları çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Burada karşılaştığı ailelerin çok daha zor durumda olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Alman Cumhurbaşkanı, Nurdağı'nda depremde 2500 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, şunları söyledi:
"Onları bir yandan ana vatanları Suriye'den kaçtıkları için, diğer yandan da burada büyük bir depremin kurbanı oldukları için unutmamalıyız. Depremden kısa bir süre sonra insanlarla ilgilenmek, kayıp kişileri aramak ve tıbbi yardım sağlamak üzere buraya gelen herkese minnettarım. Sayın Şahin'den, depremden bir yıl sonra bu bölgeyi unutmamamızın ne kadar önemli olduğunu da duydum. Özellikle eğitim tesislerinin yeniden inşasına katkıda bulunmak üzere kapsamlı bir kredi programı ile fırsatlar yarattığı için Alman hükümetine minnettarım"
Bölgede büyük acılar yaşandığını ifade eden Steinmeier, "Ama aynı zamanda başkalarının da büyük bir sorumluluk üstlendiği, yıkılmış bir bölgeye sahip insanlara yeni bir gelecek vermek için sorumluluk gösterdiği bir bölge. Özellikle de çok sayıda insanın yaşadığı bu konaklama merkezinde bu çok etkileyici." dedi.
Steinmeier bir soru üzerine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuda görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade ederek, "Başka bir seçenek olduğunu sanmıyorum. Komşularımızdaki büyük çatışmalar hakkında konuşmak zorunda kalacağız. Bunlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve Orta Doğu'daki çatışmalardır. Ve bu bölgede bir tırmanmayı önlemenin ortak bir çıkarımız olmasını umuyoruz. Bunların her bakımdan kolay görüşmeler olmayacağını varsayıyorum. Ancak bunlar kesinlikle iç siyasi meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiler ve bu ilişkilere verdiğimiz önem gibi zorunlu konular olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Nurdağı ilçesindeki geçici barınma merkezini gezen Steinmeier, Karaburç ailesini kaldıkları konteynerde ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şadiye Karaburç, Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Hamza Karaburç ise, "Buralara geldiler, kendilerine teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanıyla devletimizin yaptığı hizmetleri konuştuk. Devletimizin bize gösterdiği ilgiden memnun olduğumuzu kendilerine ilettik. Evlerin tamamlanıp teslimatına devam edildiğini anlattık." dedi.
Daha sonra Tek Yürek Meydanı'na geçen Steinmeier, burada depremle ilgili fotoğraf sergisini gezdi, psikososyal destek alan ailelerle görüştü.
Gazikent İlkokulu'na ziyaret
Steinmeier, Gazikent İlkokulu'na da ziyarette bulundu.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Steinmeier'i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye ile Almanya arasında var olan tarihi ve güzel dostluk ilişkileri paralelinde Gaziantep ile Almanya arasında da birçok sektörde güzel ilişkilerin mevcut olduğunu anlatan Çeber, kenti Suriye'ye, Türkiye'yi Orta Doğu'ya bağlayan Karkamış ilçesinde bulunan tren garı, istasyon binaları ile köprünün Türk ve Alman mühendisleri ve işçilerince 1900'lerin başında inşa edildiğini, yine Oğuzeli, İslahiye ilçelerindeki tren istasyonunun da iki ülke tarafından yapıldığı anlattı.
Gaziantep ile Duisburg'un 2005 yılında kardeş şehir olduğunu, şu anda içinde bulundukları okul gibi 23 okulun Alman Kalkınma Vakfı'nın destekleriyle yapıldığını ifade eden Çeber, okulda 2012'den beri Türkiye'de misafir edilen Suriyeli çocukların eğitimine destek verilmesinin amaçlandığını kaydetti.
6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Almanya'nın tüm desteğini yanlarında hissettiklerini aktaran Çeber, bu ülkenin Nurdağı'nda kurduğu sahra hastanesinde 2 aydan fazla bir sürede 20 bin depremzedenin sağlık hizmeti aldığını söyledi.
Çeber, Gaziantep'in bir ticaret, sanayi şehri olduğunu, kentten Almanya'ya 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Gazikent İlkokulu Müdürü Sabri Bayrak da Steinmeier'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Çocuklara forma hediye etti
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, daha sonra okul bahçesindeki spor sahasında bir araya geldiği çocuklara, futbol topu ile Almanya milli takımının formasını hediye etti.
Çocuklar arasındaki maçın başlama vuruşunu yapan Steinmeier, okulda öğrencilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Steinmeier, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gaziantep'te protesto edildi
Öte yandan, Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Şehitkamil ilçesinde Steinmeier'in ziyaret edeceği Gazikent İlkokulu yakınında toplandı.
Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup, Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açarak "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.
Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Gaziantep Şube Başkanı Murat Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kente gelen Steinmeier'e Gazze'dekilerin de çocuk olduğunu hatırlatmak istediklerini söyledi.
Gazze özgürlüğüne kavuşuncaya kadar protestolarının süreceğini ifade eden Şahin, "Biz inanıyoruz ki bu davada her zaman inananlar kazanmıştır ve kazanacaktır. Gazze'nin özgür olduğu günleri göreceğiz, Allah o günleri bize nasip edecek." dedi.
Steinmeier'in içinde bulunduğu araç, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alandan ilerleyerek Gazikent İlkokulu'na geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.