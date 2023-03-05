Bosna Hersek'ten Türkiye'deki deprem bölgelerine yardımlar sürüyor
Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yola çıktı.
Banja Luka
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldı.
Kızılhaç'ın kentteki teşkilat sekreteri Zeljika İlic, yardımlar konusunda hassasiyet gösteren şehir halkına teşekkür etti.
İlic, toplanan yardımların yola çıktığını belirterek, gönüllülerin yardımların toplanması, paketlenmesi konusunda kendilerine destek olduğunu, vatandaşların açılan hesaplara ayrıca yardımda bulunabileceklerini söyledi.
Banja Luka Belediye Başkanı Drasko Stanivukovic de insani yardımların toplanması noktasında katkı veren vatandaşlarıyla gurur duyduğunu ve deprem bölgesindekilerin acılarını hissettiklerini ifade etti.
Öte yandan, kentte bulunan Birleşmiş Kadınlar Derneği de "Kadınlar için hayat" kampanyasıyla deprem bölgesindeki kadınlar için hijyen malzemeleri hazırladı.
Dernek Başkanı Gorica Ivic, şehirdeki kadınların dayanışma için hijyen paketleri hazırladığını dile getirerek, "Bunların yanı sıra çadırlar için branda, güneş enerjisiyle çalışan şarj cihazları, uyku tulumu, battaniye, katlanır sandalye, elektrikli ve gazlı ısıtıcılar topladık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.