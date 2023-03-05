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Şanlıurfa kent merkezinde çöken bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. VTR
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Dünya, Asrın felaketi

Bosna Hersek'ten Türkiye'deki deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yola çıktı.

İsmail Özdemir, Gorana Jakovljevic   | 05.03.2023
Bosna Hersek'ten Türkiye'deki deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Banja Luka

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Kızılhaç'ın kentteki teşkilat sekreteri Zeljika İlic, yardımlar konusunda hassasiyet gösteren şehir halkına teşekkür etti.

İlic, toplanan yardımların yola çıktığını belirterek, gönüllülerin yardımların toplanması, paketlenmesi konusunda kendilerine destek olduğunu, vatandaşların açılan hesaplara ayrıca yardımda bulunabileceklerini söyledi.

Banja Luka Belediye Başkanı Drasko Stanivukovic de insani yardımların toplanması noktasında katkı veren vatandaşlarıyla gurur duyduğunu ve deprem bölgesindekilerin acılarını hissettiklerini ifade etti.

Öte yandan, kentte bulunan Birleşmiş Kadınlar Derneği de "Kadınlar için hayat" kampanyasıyla deprem bölgesindeki kadınlar için hijyen malzemeleri hazırladı.

Dernek Başkanı Gorica Ivic, şehirdeki kadınların dayanışma için hijyen paketleri hazırladığını dile getirerek, "Bunların yanı sıra çadırlar için branda, güneş enerjisiyle çalışan şarj cihazları, uyku tulumu, battaniye, katlanır sandalye, elektrikli ve gazlı ısıtıcılar topladık." dedi.

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