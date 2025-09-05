Dolar
41.25
Euro
48.49
Altın
3,599.06
ETH/USDT
4,294.30
BTC/USDT
110,764.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşuyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusuyla işbirliği yapan Amazon Web Services, Bosna Hersek'te protesto edildi

Amazon'un bulut bilişim hizmetleri sunan iştiraki Amazon Web Services'in (AWS) yetkililerinden Jeff Barr, Bosna Hersek'te katıldığı programda AWS'nin İsrail ordusuyla işbirliği yaparak Gazze'deki soykırıma destek verdiği gerekçesiyle protesto edildi.

Lejla Biogradlija  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
İsrail ordusuyla işbirliği yapan Amazon Web Services, Bosna Hersek'te protesto edildi

Ankara

AWS yetkililerinden Barr, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir otelde düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı.

Bosna Hersekli bir grup, AWS'nin Gazze'deki soykırıma destek verdiği gerekçesiyle Barr'ın konuşmasını yarıda kesti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, "Özgür Filistin" sloganları attı.

"Gazze Hareketi" isimli grup da salonda "AWS soykırıma yatırım yapıyor" yazılı döviz açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grubun, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in AWS ile hiçbir işbirliğini kabul etmediklerini belirterek, İsrail'e her türlü silah ihracatının yasaklanması talebinde bulunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, grubun güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldığı görüldü.

Bu arada, İsrail ordusunun Gazze ve Filistinlilere ilişkin bilgilerin depolanmasında Amazon bulut sunucularını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
Büyükelçi Bağış: Türkiye, AB'nin güvenlik alanında güçlü bir aktör olma hedefini memnuniyetle karşılamaktadır

Benzer haberler

İsrail ordusuyla işbirliği yapan Amazon Web Services, Bosna Hersek'te protesto edildi

İsrail ordusuyla işbirliği yapan Amazon Web Services, Bosna Hersek'te protesto edildi

Küresel Sumud Filosu'ndaki İrlandalı siyasetçi Murphy, İsrail'in durdurma girişimlerinin yasal olmadığını vurguladı

Paris'in ünlü Bastille Meydanı'nda Gazze'de öldürülen Filistinli çocukların isimleri okunuyor

İsrail'in 3 yıldır "eğitim soykırımı" uyguladığı Gazze'de öğretmenler çocukların geleceğini kurtarmaya çalışıyor

İsrail'in 3 yıldır "eğitim soykırımı" uyguladığı Gazze'de öğretmenler çocukların geleceğini kurtarmaya çalışıyor
Küresel Sumud Filosu'ndan Venedik Film Festivali'ne: Gazze için asıl ses dünya kamuoyundan yükseliyor

Küresel Sumud Filosu'ndan Venedik Film Festivali'ne: Gazze için asıl ses dünya kamuoyundan yükseliyor
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Gazze ve Ukrayna'daki durumu AA'ya değerlendirdi

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Gazze ve Ukrayna'daki durumu AA'ya değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet