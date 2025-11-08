Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.

Ali Semerci  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 72 saatte (3 günde) Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 9'u enkaz altından çıkartılan 10 cansız bedenin ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 241 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu sürede 614 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 522 naaşın çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023 itibarıyla düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 169'a, yaralıların sayısının 170 bin 685'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 284 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşını teslim aldık

Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

Teslim alınan naaşların kimlik tespiti için çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

İsrail'in bugüne kadar 300 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 89 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası kapsamında teslim alınan cenazelerin üzerinde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

