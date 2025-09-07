Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu'ndan Bosna Hersekli Vitlacil, İsrail'in tekneleri durdurmak için müdahale edebileceğini belirtti

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Bosna Hersekli Boris Vitlacil, İsrail'in, filonun hedefine ulaşmaması için müdahalelerde bulunabileceğini söyledi.

Lejla Biogradlija, Kemal Zorlak  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Küresel Sumud Filosu'ndan Bosna Hersekli Vitlacil, İsrail'in tekneleri durdurmak için müdahale edebileceğini belirtti Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Barselona'dan 31 Ağustos'ta seyre çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'nın Sicilya Adası'ndan dahil olacak teknelerin içinde bulunan Vitlacil, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki "Gazze Hareketi" isimli oluşumun düzenlediği basın toplantısına çevrim içi katıldı.

Vitlacil, Gazze'de yaşananlara karşı Avrupa'daki halkın her geçen gün daha çok gözlerini açtığını belirterek, filoya dünyanın dört bir yanından destek geldiğini söyledi.

İsrail'in filoyu durdurmaya çalışacağı değerlendirmesinde bulunan Vitlacil, "Şahsen bizi gözaltına alacaklarını düşünmüyorum zira bu İsrail askeri için zor bir durum olur. 50'den fazla tekneden bahsediyoruz. Hedefimize ulaşmamak için bir takım durdurma teşebbüsleri yapacakları kanaatindeyim." dedi.

Vitlacil, İsrail'in ateş açabileceğini, tekneleri de batırmak için müdahalede bulunabileceğini aktararak, "O zaman da yolumuza devam etmek yerine arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışırız." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

