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Gündem, Asrın felaketi

AYM, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu

Anayasa Mahkemesince (AYM), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerinin 3 ay boyunca durdurulması kararlaştırıldı.

İsmet Karakaş   | 16.02.2023
AYM, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu

Ankara

Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan duyuruda, depremden etkilenen illerde 6 Şubat'tan başlayarak 6 Nisan'a kadar OHAL ilan edildiği anımsatıldı ve 6 Nisan günü de dahil olmak üzere bireysel başvuru süresinin durdurulduğu bildirildi.

​​​​​​​Başvuru süresinin, 7 Nisan itibarıyla işlemeye başlayacağı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hüküm, OHAL ilan edilen illerin barosuna 6 Şubat 2023 tarihi ve öncesinde kayıtlı olan avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatların takip ettiği dava ve işlerle ilgili olarak ülke genelinde uygulanır.

OHAL kapsamı dışındaki illerde ikamet eden kişiler ile bu illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin OHAL ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması, OHAL ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmesi halinde bu madde hükmü, söz konusu kişiler ile avukatların takip ettiği dava ve işlerde 6 Mart 2023 tarihine kadar ülke genelinde uygulanır."

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