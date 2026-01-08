Dolar
43.05
Euro
50.39
Altın
4,418.55
ETH/USDT
3,106.60
BTC/USDT
90,000.00
BIST 100
11,955.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Türkiye ziyareti kapsamında İletişim Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

ÖSYM Başkanı Ersoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şeyma Güven  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
ÖSYM Başkanı Ersoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Ersoy, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ersoy, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların Dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan Koridor" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her Şeye Rağmen" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" fotoğrafını oylayan Ersoy'un "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı karesi oldu.

Ersoy, "İsrail'in iki yıldan fazla süredir Gazze'de uyguladığı saldırılar nedeniyle insanların düştüğü durum, savaşın acımasız tarafı, kadınların, çocukların özellikle bu savaşta öldürülmesi ve yardım tırlarına dahi izin vermeyen acımasız katil İsrail'in yaptığı durum, çocukların bu halde bir tas yemek uğruna çekmiş olduğu sıkıntıları tekrar dile getirme anlamında, isyanımı dile getirme anlamında bu fotoğrafı seçiyorum." ifadesini kullandı.

"Hayatın gerçeklerini kaliteli şekilde gösteriyorsunuz"

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu, dünyadaki olaylara karşı duyarlılığın da zamanında ve yerinde gösterildiğini dile getirdi.

Gazze'de çekilmiş fotoğrafların, dünyadaki zulmün en büyük haykırışı olduğunu ve AA vesilesiyle tüm dünyaya duyurulduğunu ifade eden Ersoy, "Bunun yanında da hayatın diğer gerçeklerini kaliteli şekilde gösteriyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim, bu üstün başarıdan dolayı da tebrik ediyorum sizleri." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: SDG'nin bir an evvel Suriye'nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ÖSYM Başkanı Ersoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ÖSYM Başkanı Ersoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Piyanist Gülsin Onay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kastamonu Valisi Dallı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kastamonu Valisi Dallı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Sinop Valisi Özarslan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sinop Valisi Özarslan AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı

EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet