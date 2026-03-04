60 saniyede ekonomide bugün (4 Mart 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
🚄Milli Elektrikli Hızlı Tren için geri sayım— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 4, 2026
🌾 Kırsalda kalkınmaya 3 yılda 65,5 milyar liralık yatırım
🔎Şubatta 110 binden fazla gıda denetlendi
