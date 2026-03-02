Dolar
43.96
Euro
51.50
Altın
5,335.68
ETH/USDT
2,030.50
BTC/USDT
68,498.00
BIST 100
13,343.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Mart 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...

02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
60 saniyede ekonomide bugün (02 Mart 2026)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (02 Mart 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Mart 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Şubat 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (24 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Şubat 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (23 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Şubat 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet