60 saniyede ekonomide bugün (02 Mart 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
📈Türkiye ekonomisi, 2025'te yüzde 3,6 büyüdü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 2, 2026
🎙️Bakan Şimşek: Milli gelir 1,6 trilyon dolara yükseldi
📌Türkiye-İran gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/mxcJqFgwja