60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
60 saniyede bugün (28 Ekim 2025)

MSB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ülke genelinde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yi ağırladı
Sındırgı'da ağustostaki depremin ardından 250 ekip hasar tespiti için görev yaptı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu

