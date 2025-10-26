Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
60 saniyede bugün (26 Ekim 2025)

Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz bir Türkiye hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz
Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile bir araya geldi
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarının anlatıldığı video paylaştı
Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor

