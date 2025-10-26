Sarıyer'de denize atılan çöpler kıyıya vurdu
Sarıyer'de denize atılan çöp ve atıklar kıyıda kirliliğe neden oldu.
İstanbul
Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla Tarabya Mahallesi mevkisinde kıyıya vurdu.
Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu.
