Gündem

Sarıyer'de denize atılan çöpler kıyıya vurdu

Sarıyer'de denize atılan çöp ve atıklar kıyıda kirliliğe neden oldu.

Muhammed Gencebay Gür, Yağız Ekrem Çiftçi  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Sarıyer'de denize atılan çöpler kıyıya vurdu Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla Tarabya Mahallesi mevkisinde kıyıya vurdu.

Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu.

