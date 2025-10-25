Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
60 saniyede bugün (25 Ekim 2025)

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver: Gazze'de açlık şu an bir soykırım biçimi olarak kullanılıyor
Batılı gazeteciler, Batı medyasının Gazze’deki katliama karşı iki yüzlülüğüne dikkati çekti
Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ulaşımı aksattı

