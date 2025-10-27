Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
60 saniyede bugün (27 Ekim 2025)

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i resmi törenle karşıladı
İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı
Sıfır Atık Vakfının, "İstanbul Deklarasyonu" kamuoyuna duyuruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Yasa dışı bahis soruşturması derinleştirilerek sürdürülecek

