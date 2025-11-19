Dolar
42.36
Euro
48.96
Altın
4,094.08
ETH/USDT
2,973.80
BTC/USDT
89,939.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
60 saniyede bugün (19 Kasım 2025)

Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası
Malatya'da depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (19 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (19 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (18 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (17 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (16 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (16 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (15 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (15 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (14 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (14 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet