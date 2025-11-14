Dolar
42.33
Euro
49.23
Altın
4,080.05
ETH/USDT
3,211.10
BTC/USDT
96,576.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
60 saniyede bugün (14 Kasım 2025)

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı enkazında incelemeler sürüyor
Çorum'da dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için meteorolojik uyarı
Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti

Benzer haberler

60 saniyede bugün (14 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (14 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (13 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (12 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (11 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (11 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (10 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (10 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (09 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (09 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet