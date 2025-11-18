Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
60 saniyede bugün (18 Kasım 2025)

Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası

