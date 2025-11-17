Dolar
42.32
Euro
49.09
Altın
4,074.40
ETH/USDT
3,124.30
BTC/USDT
94,185.00
BIST 100
10,698.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
60 saniyede bugün (17 Kasım 2025)

İstanbul'da suya her ay zam uygulaması yeni yılda da devam edecek
Karadağ, Türkiye ile "vizesiz seyahat"i yeniden uygulamaya koyacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık Filistin devletinin de AGİT PA bünyesinde olmasının vakti gelmiştir
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (17 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (17 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (16 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (15 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (14 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (14 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (13 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (13 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (12 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (12 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet