Dolar
42.24
Euro
48.95
Altın
4,163.43
ETH/USDT
3,479.80
BTC/USDT
103,598.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
60 saniyede bugün (12 Kasım 2025)

DMM, "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı
Şüpheli Necati Özkan'ın "örgüt üyeleri ve usulsüz iş alanlar arasında bağlantı kurduğu" iddiası
Sındırgı esnafına "deprem kredisi" imkanı sunulacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde ihale süreçlerindeki yöntem anlatıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 6 yöneticiye ilişkin tespitler

Benzer haberler

60 saniyede bugün (12 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (12 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (11 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (10 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (09 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (09 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (08 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (08 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (07 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (07 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet