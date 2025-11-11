Dolar
42.23
Euro
49.03
Altın
4,124.66
ETH/USDT
3,529.00
BTC/USDT
104,637.00
BIST 100
10,585.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
60 saniyede bugün (11 Kasım 2025)

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm bekliyor
MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (11 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (11 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (10 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (09 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (08 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (08 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (07 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (07 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (06 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (06 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet