60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
60 saniyede bugün (16 Kasım 2025)

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 13 şüpheli "özel vasfa haiz üye" konumunda yer aldı

