Dolar
41.68
Euro
49.00
Altın
3,888.61
ETH/USDT
4,528.40
BTC/USDT
122,696.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
60 saniyede bugün (03 Ekim 2025)

Denizciler, Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Burdur'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (03 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (03 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (02 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (01 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (30 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (30 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (29 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (29 Eylül 2025)
60 saniyede bugün (28 Eylül 2025)

60 saniyede bugün (28 Eylül 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet