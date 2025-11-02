Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
60 saniyede bugün (02 Kasım 2025)

Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

