Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
60 saniyede bugün (01 Kasım 2025)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
İstanbul'a "nefes" olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı
TRT World Forum 2025'te "cephede gazetecilik" ele alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 yılda gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu
Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı

