Dolar
42.05
Euro
48.54
Altın
3,978.28
ETH/USDT
3,850.00
BTC/USDT
110,000.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
60 saniyede bugün (31 Ekim 2025)

İstanbul'da kırmızı ışık ihlali yapan 2 araç sürücüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye artık izleyen değil, izlenen bir ülke haline gelmiştir
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'miz sahip olduğu güçle küresel yeniden kurulum aşamasının önemli aktörlerinden biridir
Bakan Fidan: Netanyahu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta

Benzer haberler

60 saniyede bugün (31 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (31 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (30 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (29 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (28 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (28 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (27 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (27 Ekim 2025)
60 saniyede bugün (26 Ekim 2025)

60 saniyede bugün (26 Ekim 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet