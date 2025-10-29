Dolar
41.95
Euro
48.88
Altın
4,017.55
ETH/USDT
3,983.30
BTC/USDT
112,523.00
BIST 100
10,871.08
DRON - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR-
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Ekim 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
60 saniyede bugün (29 Ekim 2025)

Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
Nefes borusuna sakız kaçan oğlunu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi
Sındırgı'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

