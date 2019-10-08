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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski ilçe jandarma komutanına FETÖ'den müebbet

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adsız Günebakan   | 08.10.2019
Eski ilçe jandarma komutanına FETÖ'den müebbet

Kahramanmaraş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve gece geç saatlere kadar devam eden duruşmaya, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı tutuklu sanık Ferhat Karaderi ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Akşam saatlerinde verilen aranın ardından sanıklar ile avukatları savunmalarını tamamladı. Daha sonra ise mahkeme heyeti yaklaşık 2 saat süren müzakere sonucu kararını açıkladı.

Ferhat Karaderi'yi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, sanıklar Celal Bayar, Şakir Korkmaz ve Uğur Çetin Çelik'i de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Abdurrahman Yılmaz, Adem Yüksel ve Mahmut Al'a da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak 2 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, 18 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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