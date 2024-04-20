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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 18 kişi tutuklandı

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Metin Aydemir  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 18 kişi tutuklandı

İzmir

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtilen 24 esnaf ile haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün hücre evlerinde saklanan 12 örgüt mensubunu düzenlenen operasyonla yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda yaklaşık 6 milyon lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Şüphelilerden 4'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyet müdürlüğünden salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Adliyeye götürülen 32 kişi ise savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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