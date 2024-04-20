Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,136.60
BTC/USDT
64,816.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı'mızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler."

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafını paylaşarak hakaret ve iftira içeren yorumlarda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da fırtına etkili oluyor
Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkındaki araçta çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 18 kişi tutuklandı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrailli Bakan'ın paylaşımına yanıt verdi

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet