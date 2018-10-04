ANKARA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden terörle mücadeleye ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Batman’daki hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm milletimizin başı sağolsun. #TeröreLanetOlsun — Ömer Çelik (@omerrcelik) 4 Ekim 2018

Batman'daki terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileyen Çelik, bu paylaşımını "#TeröreLanetOlsun" hastagiyle yayınladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin paylaşımlarda da bulunan Çelik, Türkiye'nin etrafında olanların son zamanlarda her zamankinden daha çok berraklaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Terörün ülkemize ve bölgemize karşı, kimler tarafından ne amaçla beslendiği daha açık görülüyor. Bu da mücadelemizin haklılığını çok daha net gösteriyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi, yeryüzünün en gerekli ve en haklı mücadelesidir. Ülkemizin güvenliği için olduğu kadar yakın coğrafyamızdaki halkların onurlu geleceği için de verdiğimiz bir mücadeledir bu. Türkiye'nin terörle mücadelesi en yüksek siyasi meşruiyete sahiptir."

Terörün, kendine çeşitli ideolojik referanslar seçse de özünün "insanlık düşmanlığı" olduğunu vurgulayan Çelik, kendilerine farklı etnik, dini veya bölgesel referanslar seçse de terör örgütlerinin aynı insanlık dışı ortak paydaya ait olduklarını belirtti.

Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesinin ülke adına olduğu kadar, insanlık adına bir mücadele olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerine destek verenler, bu örgütler üzerinden bölge halklarına zulüm getirecek yeni politikaları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bunun karşısına çıkan en güçlü odak Türkiye'dir. Türkiye bu sebeplerle çok yönlü terör saldırısı ile karşı karşıyadır. Terör yoluyla gerçekleştirilmek istenen siyasi projelerin karşısında olduğu, bölge halkları için adil bir gelecek istediği için birbirine zıt ideolojilere sahip terör örgütleri saldırıyor Türkiye'ye. Terör karşısında Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Bu mücadele eksiksiz sürecektir. Teröristlere karşı mücadele ettiğimiz gibi, bunların arkasındaki kaos projelerine karşı da mücadele ediyoruz. Ülkemiz adına olduğu gibi kardeş hakların onurlu hayat hakkı için de mücadele ediyoruz."