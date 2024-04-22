Dolar
32.57
Euro
34.62
Altın
2,363.05
ETH/USDT
3,223.40
BTC/USDT
66,281.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da “Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı”nın açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik iki soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Barış Kılıç  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
"Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda teknik arıza

Benzer haberler

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin yolcuları Elazığ'ı gezdi

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 18 kişi tutuklandı

Oyuncu Nuri Alço'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek

Oyuncu Nuri Alço'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-12" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-12" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı
TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak

TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet