Dolar
13.87
Euro
15.71
Altın
1,807.27
ETH/USDT
3,129.40
BTC/USDT
42,116.00
BIST 100
2,033.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yarışlara hazırladıkları atlarla kar üstünde antrenman yapıyorlar

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Toklular köyünde yaşayan gençler, her yıl temmuzda düzenlenen yarışlara atlarını, kalınlığı yer yer bir metreyi bulan karlı zeminde hazırlıyor.

Aydın Arık, Rıdvan Korkulutaş   | 11.01.2022
Yarışlara hazırladıkları atlarla kar üstünde antrenman yapıyorlar

Bingöl

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Karlıova'ya 4 kilometre uzaklıkta bulunan Toklular köyündeki gençler, her yıl temmuzda düzenlenen at yarışlarına katılıyor.

At yetiştiriciliğinin yoğun olduğu yörede, köyün yanı sıra yazın çevre illerdeki yarışlara katılan gençler, kışın atlarına karda idman yaptırıyor.

Atların bakımını aksatmayan gençler, kar üstünde bata çıka dört nala sürdükleri hayvanlarının kaslarının güçlenmesini sağlıyor.

Kalınlığı yer yer bir metreye ulaşan karlı zeminde yarışlara hazırlık, keyifli anlar da yaşatıyor.

"Atları güzel hazırladığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz"

Köydeki gençlerden Ömer Dursun, AA muhabirine, yaz kış ata binmenin kendileri için hobi olduğunu söyledi.

Atalarından kalma geleneği sürdürdüklerine değinen Dursun, şöyle konuştu:

"Kış aylarında atları kasları güçlü olsun ve fazla kilo almasınlar diye karda eğitiyoruz. Kar atları dinç tutuyor. Yazın daha seri ve daha iyi koşuyorlar. Temmuzda köyümüzde at yarışları oluyor. Çevre illerden insanlar geliyor ve bu yarışlara katılıyorlar. Köyde her evde at var. Dedemizden böyle gördük, çocuklarımıza bunu gösteriyoruz. Böyle devam edecek inşallah."

Ömer Değirmenci de Karlıova'da kış mevsiminin 6 ay yaşandığını dile getirdi.

Katıldıkları yarışmalardan iyi sonuç elde etmek için kışın atların iyi eğitilmesi gerektiğini belirten Değirmenci, "Köyümüzün yarış pisti var, orada yarışlara hazırlanıyoruz. Bu eğitimler 6 ay sürüyor. Atları güzel hazırladığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Muş'tan, Elazığ'dan ve çevre illerden de yarışmalara katılım oluyor. Allah ömür nasip ederse bu geleneği devam ettirmeye çalışacağım." dedi.

Jokey olmak istiyor

15 yaşındaki Ersin Değirmenci ise küçüklüğünden bu yana ata bindiğini şimdi ise yarışmalara katılmak için hazırlık yaptığını anlattı.

"Her geçen gün ata binmeyi daha iyi öğreniyorum. Kardeşlerime, arkadaşlarıma da öğretiyorum. Bu bizde gelenektir." ifadesini kullanan Değirmenci, ileride jokey olmak istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı
Kanada’da Omicron'un ilk 40 gününde 2020’dekinden daha fazla vaka kaydedildi
Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı
Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Benzer haberler

Yarışlara hazırladıkları atlarla kar üstünde antrenman yapıyorlar

Yarışlara hazırladıkları atlarla kar üstünde antrenman yapıyorlar

Bingöl, Şırnak ve Siirt'te 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'de rahatsızlanan kişi ekiplerce zorlu koşullarda hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'de etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Hakkari'de etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu
Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli