Yaşam

Ardahan'da kışın güvenli ulaşım için kara yollarına kar bariyerleri yapıldı

Kış mevsiminin uzun sürdüğü illerin başında gelen Ardahan'da, yolların güvenli ve konforlu hale getirilmesi için özellikle tipinin ulaşımı aksattığı noktalara kar bariyerleri monte edildi.

Günay Nuh  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Ardahan'da kışın güvenli ulaşım için kara yollarına kar bariyerleri yapıldı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Ardahan'da Valilik koordinesinde, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce kış öncesi ulaşımda kalitenin artırılması ve aksamanın olmaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda kenti çevre iller ve ilçelere bağlayan yollar sıcak asfaltla konforlu hale getiriliyor, kışın belirlenen ve tipinin ulaşımı aksattığı noktalara da kar bariyerleri yapılıyor.

Kent genelinde son 21 yılda yaklaşık 400 kilometre bölünmüş yol yapıldı, Aşık Şenlik Tüneli ile Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş konforlu hale geldi.

Kış için de özellikle kar ve tipinin ulaşımı aksattığı farklı noktalara toplamda 17 kilometre kar bariyeri monte edildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kışa hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu yıl kar bariyerleriyle ulaşımın daha sağlıklı olacağını söyledi.

Kışı her yönüyle en yoğun yaşayan il olduklarını vurgulayan Vali Çiçek, "Hepinizin de malumu, kar yağışının belli noktalarda çok yoğun bir şekilde yaşandığı bölge. Tabii sadece kar değil, aynı zamanda kış döneminde şiddetli tipi, rüzgarın olduğu bir bölge. Dolayısıyla siz kar yağışı sonrasında kara yollarını ne kadar açsanız da rüzgar marifetiyle her gün bu yollar kapanıyor. Bununla mücadele edebilmek için Ardahan'ımızın çeşitli noktalarında kar bariyerleri inşa ediliyor. Tabii bunun sayısını Karayollarımız geçtiğimiz dönem içerisinde ciddi manada arttırdı. İlimizde toplam 17 kilometre kar bariyeri bulunmakta." diye konuştu.

Gelecek haftalarda bölgede kar yağışının beklendiğini hatırlatan Çiçek, kara yollarındaki çalışmalara emek veren ekiplere teşekkür etti.

"Haftayı bulan yol kapanma ve kesintiler yaşanmaktaydı"

Kar bariyerlerinin önemine dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Ilgar'da 5, Sahara'da 5, Ardahan-Göle, Göle-Kars'ta 3,5 ve Çıldır-Kars'ta 3,5 kilometre olmak üzere toplam 17 kilometrelik bir kar bariyeri söz konusu. Geçmiş dönemlerde hemşehrilerimiz hatırlar, kara yollarında günlerce süren hatta haftayı bulan yol kapanma ve kesintiler yaşanmaktaydı. Vatandaşımız, Erzurum'a, Kars'a gitmekte zorlanmaktaydı hatta ilçelerdeki vatandaşlarımızın Ardahan'a gelişi de oldukça zor olmaktaydı fakat son yıllarda gerek yol yatırımları, yol niteliğinin artırılması gerekse kar bariyeri gibi çeşitli çalışmalarla Allah'a şükür vatandaşlarımız çok ciddi mağdur olmuyor."

Tünel çalışmaları da sürüyor

Bölünmüş yollar ve kar bariyerlerinin yanı sıra Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayacak Ilgar Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların da aralıksız sürdüğünü belirten Çiçek, ilk aşamada bir tüpten Posof ilçesi ve Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

