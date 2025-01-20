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Yaşam

Süleymaniyeli taksici Gazze'deki ateşkesin sevinciyle müşterileri ücretsiz taşıyor

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 50 yaşındaki Velid Abdülkerim, Gazze’de sağlanan ateşkes sonrası sevincini yolcuları ücretsiz taşıyarak gösteriyor.

Bekir Aydoğan, Hemin Othman Mohammed, Emrah Akbulak  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Süleymaniyeli taksici Gazze'deki ateşkesin sevinciyle müşterileri ücretsiz taşıyor Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Süleymaniye

Süleymaniyeli taksici Abdülkerim, aracının camlarına “Gazzeli Müslümanların direnişi ve başarısı için bu taksi bedavadır" şeklinde pankart astı.

Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gazzeli Müslümanlar uzun süredir sıkıntılı bir durumun içerisinde. Allah’a şükürler olsun ki anlaşma sağlandı. Bunun karşısında tüm dünya Müslümanları sevince boğuldu. Ben de Gazzeli Müslümanların bu direnişi karşısında sevincimi böyle göstermek istedim.” dedi.

"Gazzeli Müslümanların kendi ülkelerinde özgürce yaşamalarını çok istiyorum"

Vatandaşları şehir içinde ücretsiz olarak istedikleri yere ulaştırdığını söyleyen Abdülkerim, olumlu tepkiler aldığını ve bazı yolcuların ise ücretsiz gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi.

Abdülkerim, “Tüm dünya Müslümanlarının başarılı olmasını diliyorum. Tüm Müslümanların birlik olmasını istiyorum. Özellikle yıllardır siyonizm tarafından mağdur edilen Gazzeli Müslümanların başarılı olmasını ve kendi ülkelerinde özgürce yaşamalarını çok istiyorum.” ifadelerini kullandı.

15 Ocak itibarıyla ücretsiz yolcu taşımaya başladığını belirten Abdülkerim, bir süre daha buna devam edeceğini dile getirdi.

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