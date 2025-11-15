Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,153.40
BTC/USDT
95,708.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri devam edecek

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Fırat Özdemir  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri devam edecek

İzmir

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.

Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 14 ila 30 Kasım tarihleri arasında çift günlerde saat 23.00'te başlayacak olan su kesintisi sabah 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde ise 15 ila 29 Kasım arasında tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'e en çok başvuru "engellilik" temelinde ayrımcılık iddiasıyla oldu
YTB'nin 5 bölüm, 57 makale ve 9 kitap değerlendirmesinden oluşan "Afrika Yıllığı 2024" yayımlandı
İletişim Başkanlığından "deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
KKTC'nin kuruluşunun 42. yılına kutlamalar

Benzer haberler

İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri devam edecek

İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri devam edecek

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet