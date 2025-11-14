Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısı

İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, salı günü Katalonya ile Filistin milli takımları arasında oynanacak maçta öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu.

Yunus Kaymaz  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısı

Londra

54 yaşındaki Katalan teknik adam mesajında, "Barış şehri Barselona, salı günü Olimpiyat Stadı'nda Katalan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasındaki maça ev sahipliği yapıyor. Bu maç, bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım." ifadelerini kullandı.

Filistin Milli Takımı, yarın Bask Milli Takımı ile San Mames Stadı'nda, 18 Kasım Salı günü ise Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda dayanışma maçlarına çıkacak.

